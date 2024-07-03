Депутат Чаплин посоветовал дачникам в середине лета заняться посадкой зелени и овощей для осеннего сбора

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Известиями» рассказал, что в середине лета можно заняться посадкой зелени и овощей для осеннего сбора.

При этом эксперт заметил, что для хорошего урожая в следующем году важно внести удобрения и подкормку.

«В конце июля рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения, которые содержат микроэлементы, необходимые для роста и развития растений», — сказал он.

Огород и сад также нуждаются в регулярном поливе и защите от вредителей. Чаплин призвал осматривать растения на предмет заболеваний и повреждений и использовать инсектициды и фунгициды, чтобы защитить урожай от нежелательных гостей.

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