Дачников предупредили, что вода из бочки может привести к потере зрения

Военный корреспондент Дмитрий Стешин столкнулся с редким заболеванием глаз — акантамебным кератитом. Причиной стал душ из ведра, которое долго стояло на солнце. «Инфо24» выяснил, как возникает эта болезнь и почему она опасна для дачников.

Акантамебный кератит — это серьезное воспалительное заболевание роговицы, вызванное простейшими микроорганизмами — акантамебами. Терапевт Илона Баскакова рассказала, что подцепить возбудителя можно в бочке с водой на даче.

«Эти организмы широко распространены в природе и могут обитать в почвенных и озерных водах, а также в плавательных бассейнах, в дачных бочках с водой и даже в питьевой воде. Но, в основном, страдают люди, которые носят контактные линзы. Болезнь редкая и, как правило, возникает, если есть любая травма роговицы», — объяснила врач.

Лечение акантамебного кератита длительное и может продолжаться до шести недель.