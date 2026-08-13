Дачники теряют урожай из-за ошибок при сборе и хранении

Несвоевременный сбор, повреждения и неподходящее хранение могут испортить овощи и фрукты. Сохранить урожай помогут аккуратная уборка и быстрая сортировка, сообщает inkazan.ru .

Томаты обычно собирают после полного покраснения, но они могут дозреть в тепле за три-семь дней. Картофель выкапывают через две-три недели после пожелтения ботвы. В средней полосе это обычно конец июля или август.

Малину и крыжовник снимают после появления характерного цвета, не дожидаясь массового осыпания.