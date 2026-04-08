Дачникам рассказали, что древесная зола помогает увеличить урожай картофеля

Многие огородники сталкиваются с проблемой мелкого и недостаточно обильного урожая картофеля даже при должном уходе. Однако есть простое и эффективное решение — использование древесной золы. Автор блога «На даче у деда Егора» советует добавлять горсть древесной золы в каждую лунку при посадке картофеля. Об этом сообщил «Петербург2» .

Зола содержит калий, фосфор, кальций и множество микроэлементов, которые необходимы для роста и развития клубней. Кроме того, она помогает снизить кислотность почвы и защитить растения от вредителей.

Существуют разные способы применения золы: — Добавить горсть золы в лунку, перемешать с землей и положить клубень. — Приготовить настой: одну столовую ложку золы залить десятью литрами теплой воды, настоять сутки и поливать растения под корень раз в две недели. — Припудривать листву золой для защиты от колорадского жука и тли.

Для усиления эффекта некоторые огородники рекомендуют смешивать золу с табачной пылью и горчичным жмыхом. Такая смесь помогает быстрее справиться с проволочником и болезнями, а картофель вырастает особенно крупным. На десять лунок обычно берут стакан золы, столовую ложку табачной пыли и столько же горчичного жмыха.

Использование древесной золы — доступный и эффективный способ повысить урожайность картофеля без применения химии. Этот метод подходит как для опытных, так и для начинающих дачников. Главное — соблюдать пропорции и не забывать о регулярности подкормок.