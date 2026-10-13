Дачникам посоветовали сеять овес в теплице после сбора урожая

После уборки томатов или перцев из теплицы грядки не стоит оставлять незасеянными до весны. Посев овса поможет улучшить качество почвы и предотвратить рост сорняков. Об этом сообщил Ura.ru .

Овес является холодостойким сидератом, который быстро развивает густую корневую систему и зеленую массу до наступления сильных морозов. Его корни эффективно разрыхляют грунт, улучшают его структуру и аэрацию, а плотные всходы подавляют рост сорняков. Растение защищает почву от эрозии и вымывания полезных веществ, а после заделки обогащает землю органикой.

Для оптимального эффекта овес следует скашивать через 4–6 недель после посева, когда его высота достигнет 15–20 сантиметров. В этот период стебли остаются мягкими и легко разлагаются плоскорезом. Если допустить перерастание и появление колосьев, стебли станут жесткими, и обработать почву будет сложнее. Ориентироваться нужно на фактическую высоту растений, а не на календарные сроки. За осенне-зимний период остатки полностью разложатся, и к весне грядка будет готова к высадке рассады.