Дачникам посоветовали отпугивать змей тряпками, смоченными бензином

Сайт Pravda.Ru поделился советами, как предотвратить появление змей на дачном участке. Они чаще всего появляются рядом с участками, которые примыкают к лесу, а также там, где есть много травы, старых досок, мусора или компостных куч.

Рептилии предпочитают тихие, теплые и укромные места. Проблема в том, что они могут находиться поблизости незаметно, пока не станет слишком поздно.

Главное — не создавать условий, которые привлекут змей. Необходимо регулярно скашивать траву, особенно по периметру участка. Если рядом с участком есть пустырь или заброшенный сад, траву следует убирать хотя бы раз в сезон. Так можно лишить змей укрытия, написал sibdepo.ru.

Компостные кучи лучше держать подальше от жилой зоны и по возможности ограждать. Не стоит хранить под открытым небом доски, кирпичи, шифер — все, что может стать укрытием для рептилий.

Змеи чувствительны к резким и химическим запахам. Например, можно использовать тряпки, смоченные бензином, керосином или нашатырным спиртом. Этот метод дает временный эффект, но если регулярно обновлять ткань, змеи будут держаться подальше.

Также можно применить серу, уксус и специальные отпугивающие смеси, которые продаются в садовых магазинах. Главное — не обрабатывать ими сами растения.