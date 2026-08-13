Дачникам назвали правила ухода за смородиной после сбора ягод

После сбора ягод смородине нужны полив, подкормка и защита от вредителей: в это время куст закладывает почки на следующий сезон, сообщает inkazan.ru .

В конце июля и августе взрослые кусты рекомендуют поливать 20-30 литрами воды каждые 5-7 дней, особенно в засуху. Почву после полива следует мульчировать. Для подкормки используют настой коровяка в пропорции 1:10 с суперфосфатом и калийной солью, а также золу. Азот в этот период вносят минимально.