Дачникам напомнили, что правильное хранение садовой техники зимой существенно снижает ее износ

Тренер по продукту Greenworks Сергей Евпряков в беседе с радио Sputnik подчеркнул, что правильное хранение садовой техники зимой существенно снижает ее износ и повышает надежность в новом сезоне.

По словам эксперта, после уборки снега необходимо сразу удалить влагу, наледь и загрязнения с корпуса и подвижных элементов, чтобы избежать коррозии и повреждения механизмов.

«После очистки технику рекомендуется протереть насухо и дать ей полностью просохнуть в теплом помещении, прежде чем убирать на хранение», — пояснил Сергей Евпряков.

Он также отметил, что аккумуляторы не стоит оставлять на морозе или хранить в полностью разряженном состоянии, так как это ускоряет потерю емкости. Оптимально извлекать их из техники и хранить в сухом помещении при плюсовой температуре, поддерживая средний уровень заряда.

Садовую технику лучше всего размещать в закрытом помещении, например, в гараже, кладовой или хозяйственном блоке. Если такой возможности нет, рекомендуется использовать защитные чехлы и располагать инструмент так, чтобы он не контактировал с холодным или сырым полом.

Кроме того, даже если техника временно не используется, полезно периодически осматривать ее и проверять состояние аккумуляторов. Это позволяет своевременно заметить возможные проблемы.