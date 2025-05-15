Чувашский хирург выиграл почти 30 миллионов рублей в лотерею

РИА «Новости»: врач из Чувашии выиграл более 29,5 миллиона рублей в лотерею

Хирург из Чувашии выиграл около 30 миллионов рублей в лотерее «Рапидо Про». Об этом РИА «Новости» рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже „Рапидо Про“ Андрей выиграл суперприз — 29 515 636 рублей», — сообщили в компании.

Победитель признался, что пришел с ночной смены уставшим и купил лотерейный билет на сайте «Столото» через мобильное приложение.

«Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха», — отметил он.

Через несколько минут врач получил уведомление о выигрыше. Сначала он не поверил в удачу, а его супруге и вовсе показалось, что сумма выигрыша — 29 тысяч рублей. Она попросила его купить ей новые сапоги.

«Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее», — добавил победитель.

Врач собирается потратить выигрыш на приобретение квартир для своих детей.

Ранее мать троих детей из Дагестана выиграла в лотерею почти 43 миллиона рублей. Она купила билет за минуту до розыгрыша. Деньги семья тоже решила потратить на новое жилье.