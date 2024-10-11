Человеческие волосы нашли в зубах львов-людоедов

Ученые провели анализ древней ДНК из волос в полостях зубов львов-людоедов, застреленных охотниками в 1898 году. Результаты исследования опубликовали в журнале Current Biology.

В 1898 году два взрослых безгривых льва напали на лагерь строителей у реки Цаво в Кении. Животные съели около 28 человек. Их застрелил инженер проекта Джон Генри Паттерсон. Позже мужчина продал останки львов Музею естественной истории имени Филда в Чикаго.

В начале 1990-х годов в зубах хищников исследователи нашли тысячи фрагментов волос съеденных ими животных. Анализ также выявил ДНК жирафа, человека, орикса, водяного козла, гну, зебры и львов.

В ходе анализа ученые выяснили, что львы были братьями. Они не стали проверять человеческую ДНК, ведь в регионе еще могут жить родственники пострадавших. Неизвестно, как они бы отреагировали бы на информацию о том, что их предка съел лев.

В Индии стая волков терроризировала жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Местные жители смогли поймать хищника с помощью дрона.