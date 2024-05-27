Челябинские офтальмологи нашли способ борьбы с редким заболеванием у собак

Shot: собак в Челябинске стали лечить с помощью солнцезащитных очков

Фото: Freepik

В Челябинске ветеринары стали выписывать собакам солнцезащитные очки для борьбы с редким заболеванием роговицы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Речь идет о паннусе — аутоиммунной болезни, которая может привести к потере зрения из-за негативной реакции на ультрафиолет.

В качестве средства от недуга врачи стали применять тонированные стекла, не пропускающие УФ-излучение. В результате на улицах города появились питомцы, которые во время прогулок собирают большое число позитивных откликов от прохожих. Кроме того, они стали настоящими звездами интернета.

Ранее стало известно о смерти собаки Кабосу породы сиба-ину, которая стала прообразом мема Доге. Пес несколько лет болел лейкемией, и ему приходилось передвигаться с помощью коляски.

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