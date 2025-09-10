Cадовод Cамойлова отметила, что в компост можно отправлять все органические отходы

Компост — это полезное удобрение, которое садоводы используют для улучшения почвы. Однако для получения хорошего компоста нужно знать, какие материалы можно использовать, а какие нет. Блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова, садовод с 30-летним опытом, поделилась с Ura.ru советами по созданию качественного компоста.

Она отметила, что в компост можно отправлять все органические отходы, которые могут перепреть: отработанную землю из теплицы, очистки овощей и фруктов, яичную скорлупу, опилки, картон, сорняки после прополки, траву после газонокосилки.

Садовод подчеркнула, что нельзя класть в компост мясо, рыбу, молочные продукты, жирное, мощные корни сныти, цветущую мокрицу, глянцевую бумагу, пластиковые этикетки от чайных пакетиков и синтетические чайные пакетики.

По мнению Самойловой, компост должен формироваться на поверхности земли, где происходят процессы перепревания, а не гниения. Оптимальный размер компоста — не выше метра. Стенки должны быть с продухами, то есть не из сплошного материала. Чтобы компост не источал запах и не привлекал грызунов, после закладки кухонных отходов их нужно прикрыть слоем опилок, земли или сорняков.

Для ускорения перепревания в жару компост следует поливать не реже двух раз в неделю из шланга.