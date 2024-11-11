«Был в моей крови». Чудом выжившая женщина рассказала о двух свиданиях с маньяком

Американка Хэдли Монро познакомилась в интернете с маньяком и на втором свидании чудом избежала смерти. Они рассказала KSL-TV о поведении преступника.

Жительница штата Юта в феврале 2022 года познакомилась с Кейном Фэрбэнком в приложении Tinder. Они быстро нашли общий язык и много общались дистанционно. Первое свидание прошло 10 мая. Фэрбэнк расположил к себе Монро тем, что сразу познакомил ее со своими родителями и племянницей.

Второе свидание мужчина назначил через два дня в уединенном месте на территории парка Мюллера в Баунтифуле. Первые три часа прошли прекрасно — пара общалась и ела. Однако по возвращении в машину новый знакомый достал нож.

«Я не помню, как вернулась в машину. Все, что я помню, это как открыла глаза и увидела его надо мной с ножом у моего горла. <…> Я помню, как обернулась и увидела его стоящим там и смотрящим на меня, покрытым моей кровью», — рассказала она.

Женщине удалось выбраться из машины и сбежать к группе людей, среди которых оказались медики. Они помогли ей обработать раны лица и спины. Фэрбэнк в это время уехал на поиски другой жертвы, и его схватила полиция. В итоге суд приговорил мужчину к 18 годам тюрьмы, а прокурор округа Дэвис назвал «серийным убийцей в процессе становления».

Весной в США провалилась попытка казнить маньяка Томаса Крича из банды «Ангелы ада». Палачи не смогли найти на его теле вену для смертельной инъекции вену.