Британский военный корабль HMS Hawke нашли в Северном море спустя 110 лет

В Северном море у берегов Шотландии спустя 110 лет был обнаружен британский военный корабль HMS Hawke, потопленный в начале Первой мировой войны . Его гибель стала одним из трагических эпизодов конфликта. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Осенью 1914 года немецкая подводная лодка выпустила торпеду, и крейсер быстро ушел под воду вместе с 524 членами экипажа. Только около 70 человек спаслись на шлюпках, написал сайт sibdepo.ru.

Корабль был частью группы, созданной для морской блокады Германии. Точные координаты затонувшего судна установили благодаря анализу исторических документов. Он находится на глубине около 110 метров, в 112 километрах от побережья Фрейзербурга.