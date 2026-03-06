Британский персональный стилист Холли Хобин поделилась рекомендациями, как избежать ошибок в одежде и создать стильный образ. По информации Леди Mail , есть несколько моментов, которые стоит учитывать при формировании гардероба.

Во-первых, важно выбирать вещи, соответствующие особенностям фигуры. Многие женщины, по ее мнению, игнорируют индивидуальные параметры, что приводит к тому, что даже дорогая одежда выглядит неуместно, добавил «Петербург 2».

Стилист рекомендует обращать внимание на мелкие детали: аккуратно обрабатывать стежки на шлицах пальто и делать стрелки на брюках при глажке. Эти простые действия способны визуально удлинить ноги и добавить образу аккуратности.

Еще одна распространенная ошибка — неправильный выбор размера джинсов. Слишком тесные модели портят посадку и создают ощущение дискомфорта. Хобин рекомендует выбирать джинсы чуть свободнее, чтобы они не сковывали движения и не подчеркивали недостатки фигуры.

Важность базового гардероба также не стоит недооценивать. Избыточный шопинг и покупка неподходящих друг другу вещей приводят к хаосу в шкафу. Стилист советует сосредоточиться на универсальных вещах, которые легко комбинируются и подходят для разных случаев.