Британский дартсмен признался, что хранит ампутированный палец ноги в бутылке с водкой

Легендарный дартсмен из Великобритании Бобби Джордж признался, что хранит ампутированный палец ноги в бутылке с водкой. О том, как у него появился такой необычный «сувенир» он рассказал в своей автобиографии Still Here! The King of Bling, сообщило издание Daily Mail .

Дартсмен отметил, что бутылка, в которой находится его ампутированный палец, занимает почетное место в его баре. Он находится в особняке с 18 спальнями. Джордж там живет со своей женой и менеджером Мари, с которой у него двое сыновей.

По его словам, в 1999 году ему ампутировали четыре пальца на ногах из-за генетического заболевания. Мужчине было тяжело носить обувь и ходить, не теряя равновесие. Медики после операции разрешили Джорджу оставить один из пальцев. Он его забрал с собой, а дома по совету врача положил в бутылку с водкой.

Спортсмен часто показывает гостям необычную бутылку, предлагая выпить ее содержимое.

«Это также означает, что на протяжении многих лет, если меня нет дома какое-то время, и моя жена Мари скучает по мне, она всегда может пососать мой палец ноги!» — пошутил он.

Ранее в США врачи ампутировали руки и ноги пациенту, который лег на операцию по удалению камней из почек.