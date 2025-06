Британский дартсмен признался, что хранит ампутированный палец ноги в бутылке с водкой

Легендарный дартсмен из Великобритании Бобби Джордж признался, что хранит ампутированный палец ноги в бутылке с водкой. О том, как у него появился такой необычный «сувенир» он рассказал в своей автобиографии Still Here! The King of Bling, сообщило издание Daily Mail.