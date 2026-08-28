Британские чайки за год украли и испортили еды на 20 млрд рублей

В Великобритании подсчитали ущерб, причиненный наглыми чайками, ворующими еду у людей. Он составил 171 миллион фунтов стерлингов в год (около 20 миллиардов рублей), сообщило издание Daily Mail .

Согласно исследованию компании Compare the Market, получившему название The Great Greedy Gull Index («Великий индекс жадной чайки»), средняя стоимость похищенной чайками порции еда составила 5,5 фунта стерлингов (около 630 рублей). При этом чаще всего птицы воруют рыбу с жареным картофелем.

«Мы все с этим сталкивались: садишься за стол с чипсами, отвлекаешься на две секунды, и вдруг у твоего обеда вырастают крылья», — сказал Чарли Эванс из Compare the Market.

По его словам, они решили выяснить, во сколько им обходится птичье воровство. Он пошутил, что в итоге выяснилось — чайки не просто крадут еду британцев, но еще и зарабатывают на их деньгах.

Более 75% опрошенных заявили, что изменили места и способы приема пищи на свежем воздухе из-за чаек. Еще примерно 30% респондентов отметили, что вообще перестали брать с собой еду, или просто бросали ее, когда к ним летели птицы.

Несколько лет назад собачница из Великобритании рассказывала, что чайка украла у нее чихуахуа. Собака весила около двух килограммов.