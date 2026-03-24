Британка решила выйти замуж за реку ради защиты природы

Жительница Бристоля заявила, что уже три года состоит в символических отношениях со своим возлюбленным природным объектом. По ее словам, за это время связь с рекой не ослабла, а сама она по-прежнему относится к ней с чувством и вниманием.

Символическая церемония бракосочетания состоялась 17 июня 2023 года. После этого Мег взяла фамилию Эйвон. Как пояснила активистка, этот шаг был нужен не ради эпатажа, а чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, прежде всего к загрязнению воды.

Женщина подчеркнула, что старается поддерживать близкую связь с водной артерией не только на словах. Эйвон каждую неделю купается в реке, причем даже зимой и в дождливую погоду.

Сейчас активистка вместе с единомышленниками добивается признания реки правосубъектной. По их мнению, такой статус помог бы усилить ее защиту на законодательном уровне. Кроме того, это дало бы возможность символической паре обновить клятвы и уже в буквальном смысле оформить союз. Пока добиться такого решения не удалось.