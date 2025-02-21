Брата и сестру извлекли из живота новорожденного мальчика в Индии

В Индии в округе Амравати штата Махараштра врачи удалили из брюшной полости новорожденного ребенка два эмбриона. Об этом сообщило издание NDTV .

Такое редкое явление, которое специалисты называют «плод в плоде», обнаружили у 32-летней женщины еще во время беременности. Акушер-гинеколог женщины во время очередного обследования обратил внимание на нехарактерные структуры в брюшной полости плода.

«Это был нормально развивающийся плод, в брюшной полости которого располагались несколько костей и образование похожее на другой плод. Меня тут же осенило, что это что-то ненормальное», — рассказал врач.

Женщину оставили под наблюдением до момента, пока она не родила в феврале 2025 года. После рождения мальчика, его вместе с матерью перевели в специализированную больницу в Амравати, где команда врачей успешно извлекла из живота новорожденного два эмбриона с руками и ногами. После операции ребенок чувствует себя хорошо.

По словам врачей, это очень редкий случай, которых зарегистрировали около 200 во всем мире, из которых на Индию приходится от 10 до 15.

Ранее хирурги из двух новосибирских клиник провели операцию по удалению кардиостимулятора из кишечника трехлетнего ребенка, который установили еще при рождении ребенка. Ребенок родился с редкой угрожающей жизни аритмией, встречающейся только у одного из 25 тысяч младенцев.