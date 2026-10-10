Бортпроводник «России» Мухаметшина рассказала о требованиях к профессии

Бортпроводник, амбассадор авиакомпании «Россия» Кристина Мухаметшина рассказала о том, как попасть в профессию и какими навыками должен обладать бортпроводник. Об этом сообщил «Пятый канал» в рамках цикла материалов о незаметных профессиях.

Для того чтобы стать бортпроводником, необходимо подать заявку в авиакомпанию, пройти медосмотр и собеседование. Конкуренция при отборе очень высокая. Прошедших отбор ждет учеба в авиационной школе, после чего нужно сдать экзамен в Росавиации для получения свидетельства авиационного персонала. Как отметила Мухаметшина, несмотря на отсутствие требований к высшему образованию, конкурс сопоставим с отбором в ведущие вузы.

Членов кабинного экипажа учат применять аварийно-спасательное оборудование и оказывать первую помощь, в том числе останавливать кровотечения и купировать приступы эпилепсии.

«Кровотечение, приступы эпилепсии, обмороки — это то, с чем мы с коллегами сталкиваемся. И в эти моменты понимаешь, что наша подготовка была не ради „корочки“», — сказала Мухаметшина.

По ее словам, помимо базовых навыков бортпроводник должен уметь по взгляду или интонации определить настроение пассажира, а также работать с человеческими страхами — некоторые пассажиры боятся летать, впадают в панику при турбулентности.

Внешний вид бортпроводника регулируется строгим дресс-кодом: униформа, аккуратная прическа и чистая обувь. Также регламентируется высота каблука туфель у девушек и их макияж. Татуировки на видных местах не приветствуются, поскольку бортпроводники — «лицо бренда».