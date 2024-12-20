Более 6 тысяч исторических артефактов нашли археологи на территории Китай-города

На территории Чижевского подворья завершились раскопки. Археологи обнаружили более шести тысяч древностей. Это самое большое количество находок в историческом центре Москвы за последние годы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города, написала «Москва.ру» .

Исследования позволили узнать больше о страницах истории столицы, начиная с XII века. Среди открытий — сундук XVI века с более чем 30 бытовыми предметами. Также найдены стеклянные браслеты, керамические и металлические изделия XII–XIII веков, женское височное кольцо XII века и коллекция изразцов печей XVII–XIX веков. Более 300 фрагментов гончарных изделий рассказывают о технологиях их производства.

Перед тем, как находки передадут в музей, их очищают, фотографируют и реставрируют. Исследователи изучили культурные слои, относящиеся к периоду от XII до XVIII века, включая ранние упоминания Москвы и хорошо сохранившиеся пласты. Благодаря тому, что культурный слой глубиной шесть метров хорошо сохранился, можно подробно изучить, как Москва становилась центром торговли и ремесел.