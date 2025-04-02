Блеск, а не мужчина. Откуда пошел тренд среди женщин на лысых парней?

Согласно статистике, облысением страдают около 60-70% мужчин, причем рано шевелюру теряют четверть парней. Однако женщины считают лысых мужчин более привлекательными и доминирующими — это доказало не одно исследование. Почему женщин привлекают «блистательные» представители сильного пола — в материале 360.ru.

Тренд на гладких парней начал набирать обороты в 70-х годах, когда ученые доказали, что у таких мужчин повышенный уровень тестостерона. Еще одно исследование в 90-х выявило эволюционную выгоду лысины.

«У самцов шимпанзе и горилл, если они очень агрессивные, активные, то и там тоже имеет место облысение. Стало понятно, что сокращение волос на голове — это ничто иное, как приспособительная реакция в животном мире у самцов приматов, чтобы побеждать в схватках», — объяснил психолог Андрей Зберовский.

По его словам, последние 30 лет наличие лысины стало четко ассоциироваться у женщин с высокой мужской сексуальностью, наличием лидерских качеств, харизматичностью, смелостью, решительностью и успешностью.

Лысые мужчины должны ухаживать за собой более тщательно: наносить увлажняющие маски, использовать SPF-крем и посещать солярий.

«Если среднестатистический мужчина стрижется раз в месяц-полтора, то мы, люди лысые, должны раз в два-три дня за собой следить», — подчеркнул эксперт в мужском стиле Евгений Туаев.

Зачастую для нормального роста волос не хватает витамина B12. Это соединение помогает образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликулы.