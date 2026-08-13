Биолог Тузова посоветовала уток для борьбы со слизнями

«Утки активно поедают слизней, улиток и других мелких беспозвоночных. При правильном содержании они способны заметно снизить количество вредителей на территории дачи. Пяти уток хватает, чтобы убрать слизней с участка в 40 соток», — рассказала Тузова.

Выпускать уток на грядки без подготовки не следует: они могут повредить молодые растения. Доступ к проблемным зонам лучше открывать после того, как посадки окрепнут.

Птицам необходимы постоянный доступ к воде, укрытие и безопасная территория для выгула.