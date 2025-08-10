Биолог Трофимова посоветовала использовать ловушки-кольца в борьбе с испанскими слизнями

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова рассказала Lenta.ru о методах борьбы с испанскими слизнями и виноградными улитками, которые в период с начала июля до середины августа наиболее активны и могут переносить опасные инфекции.

Одним из эффективных и экологически безопасных методов контроля численности вредителей является ручной сбор и уничтожение, предпочтительно путем сжигания. Для защиты плодовых деревьев можно использовать клеевые ловушки-кольца с добавлением соединений фосфата железа.

Биолог рекомендовала использовать ловушки в виде влажных картонок, досок или горшков, которые моллюски используют для дневного укрытия. После сбора вредителей ловушки нужно уничтожить. Для привлечения моллюсков можно применять приманки, такие как кисломолочные продукты или дрожжи.

Еще один метод — закапывание в почву емкостей с пивом, которое привлекает вредителей. Трофимова посоветовала добавить в жидкую приманку метальдегид, токсичный для слизней и улиток, но предостерегла от его применения в чистом виде на почве. Под ловушками можно использовать доломитовую муку или известь-пушонку, которые обладают акарицидным эффектом.