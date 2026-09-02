Биолог Татаренко разрешила собакам есть ягоды с куста

Собаки могут есть малину, ежевику, боярышник и другие ягоды с куста, сообщила биолог Марина Татаренко. По ее словам, такие продукты служат источником витаминов и особенно полезны в зимне-весенний период, передает NEWS.ru .

Татаренко рассказала, что ягоды могут стать полезным дополнением к рациону собаки. Животным подходят, в частности, малина, ежевика, боярышник и черная смородина.

Биолог отметила, что свежие ягоды содержат витамины, нехватка которых может ощущаться зимой и весной. В качестве лакомства питомцу также можно предложить кусочек яблока или груши.

Татаренко добавила, что собаки обычно не переедают ягоды с куста. Владельцу не стоит препятствовать питомцу, если тот ест такое лакомство и это не вызывает беспокойства.