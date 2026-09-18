Биолог Татаренко предупредила об экземах после стрижки лаек и шпицев

Лаек, шпицев, чау-чау и других собак с двойной шерстью не стоит стричь: это может привести к экземам. Биолог Марина Татаренко посоветовала владельцам регулярно вычесывать питомцев, сообщает NEWS.ru .

Татаренко объяснила, что двойная шерсть защищает некоторые породы от жары. После стрижки у животных могут появиться экземы, которые трудно и долго лечатся.

К породам, которым противопоказана стрижка, биолог отнесла лаек и другие лайкоидные породы, чау-чау и шпицев. В теплое время года таким питомцам необходим регулярный уход и вычесывание шерсти, передает ИА НСН.

Пуделей, йорков и болонок весной стричь можно, отметила Татаренко. Она также допустила стрижку южнорусской или кавказской овчарки, если животное перегревается и плохо переносит жару.

Перед процедурой владельцам стоит обратиться к грумеру, ветеринару или специалисту по конкретной породе, рекомендовала биолог.