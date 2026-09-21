Биолог Татаренко предупредила о вреде еды со стола для собак

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко сообщила, что кормление собак едой со стола может привести к проблемам с поведением и здоровьем. Специи, соль и несбалансированный рацион опасны для питомцев, пишет NEWS.ru .

Татаренко объяснила, что у животных, которых кормят во время трапезы хозяев, закрепляется привычка попрошайничать. У средних и крупных собак это также может вызвать непослушание.

Эксперт предупредила, что многие привычные для человека продукты содержат токсичные для животных вещества. Даже небольшое количество соли, приправ и специй способно спровоцировать аллергию, диарею или отравление.

По словам Татаренко, остатки со стола не заменяют специализированный сбалансированный корм. Непредсказуемое соотношение белков, жиров и углеводов в такой пище может привести к ожирению или панкреатиту.

Натуральный рацион допустим, но его необходимо тщательно составлять с учетом витаминов и микроэлементов. Эксперт добавила, что корм для питомцев должен хотя бы на треть состоять из мяса, а дешевые корма с преобладанием зерновых не обеспечивают полноценное питание.