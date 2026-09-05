Биолог Савельев посоветовал защищать дачи от мышей уксусом

Биолог Дмитрий Савельев рассказал, что столовый уксус может отпугнуть мышей от дачного дома. Его советуют размещать в местах, через которые грызуны проникают внутрь, передает Pravda.Ru .

Савельев пояснил, что сильный запах уксуса вызывает у мышей дискомфорт и заставляет искать другое место для зимовки. Это не яд, а средство с отпугивающим эффектом.

Уксус можно налить в пластиковые крышки, блюдца или небольшие баночки и поставить там, где замечали следы грызунов. Более долговечный вариант — смочить плотную ткань эссенцией и разложить ее за мебелью, у плинтусов, в подполе или кладовой. Содержимое емкостей нужно обновлять раз в месяц, сообщает «Пенза-Пресс».

В нежилых подвалах, сараях и хозблоках также можно обработать уксусным раствором стены. При использовании эссенции необходимо соблюдать осторожность: ее пары могут вызвать раздражение глаз и горла. Раскладку следует проводить в маске, затем помещение нужно проветрить и ограничить домашним животным доступ к открытым емкостям.