Биолог Онистратенко назвал мифом использование алкоголя в растениеводстве в качестве стимулирующего средства | 360°

14 мая 2024, 10:44
Биолог Онистратенко назвал мифом использование алкоголя в растениеводстве в качестве стимулирующего средства
Доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного Николай Онистратенко в беседе с ИА RuNews24 назвал мифом использование алкоголя в растениеводстве в качестве стимулирующего средства.
По словам биолога, в вине и пиве дейсвтительно могут содержаться тонизирующие вещества, при разбавлении способные оказывать разовый эффект.
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«У всех живых существ, в том числе и растений, зачастую существуют весьма интересные механизмы устойчивости к химическим загрязнениям», — сказал Онистратенко.
Спирт — это яд для живых существ, в том числе и для растений. Он не только высушивает землю, но и убивает почвенную биоту.
Алкоголь
Ученые
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