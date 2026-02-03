Биолог Лидский рассказал, что некоторые виды животных обладают способностью к омоложению

Некоторые виды животных обладают удивительной способностью к омоложению. К таким существам относятся пчелы, гребневики и медузы. По словам эволюционного биолога, профессора Городского университета Гонконга Петра Лидского, они могут возвращаться в более молодую стадию развития в ответ на стресс. Об этом написала «Газета.Ru» .

Профессор объяснил, что в неблагоприятных условиях медуза может начать молодеть, переходя из взрослой стадии в стадию полипа. У гребневиков также наблюдается обратное развитие. Пчелы тоже проявляют подобные признаки омоложения при определенных обстоятельствах.

Пчелы начинают свою жизнь как няньки, ухаживая за яйцами и личинками, а затем переходят в ранг фуражиров, которые собирают еду. Переход к роли фуражира сопровождается резким ухудшением здоровья пчелы, но если в улье происходит неприятность и все няньки умирают, некоторые фуражиры возвращаются к работе нянек и омолаживаются.