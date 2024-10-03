Биолог Кифель: комнатные растения поглощают пыль и углекислый газ и способствуют увлажнению воздуха

Комнатные растения поглощают пыль и углекислый газ, а также способствуют увлажнению воздуха, снятию стресса и улучшению самочувствия. Об их пользе в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета Никита Кифель.

Как уточнил RT слова эксперта, цитрусовые помогут избавиться от различных микробов и бактерий в воздухе. Кифель посоветовал обратить внимание на китайский карлик, а также на более крупные сорта, такие как Курский и Новогрузинский.

Бегония, как заметил биолог, способствует увлажнению воздуха через транспирацию. Для дома лучше всего подойдет клубневая с контрастными цветами.