Биолог Храмов рассказал о последних научных открытиях, связанных с пчелами

Пчелы — не просто милые и трудолюбивые создания, они обладают выдающимися умственными способностями. Кандидат биологических наук Александр Храмов рассказал KP.RU о последних научных открытиях, связанных с этими удивительными насекомыми.

Несколько лет назад в Австралии провели эксперимент, который показал, что пчелы не только умеют считать, но и понимают концепцию нуля. Пчел обучали садиться на платформу с наименьшим количеством фигур, за что их поощряли сладким. Когда одну платформу оставили пустой, пчелы все равно выбрали ее, продемонстрировав понимание концепции нуля.

Храмов отметил, что за когнитивные способности у пчел отвечают грибовидные тела — парные структуры в переднем отделе головного мозга. По сравнению с другими насекомыми, у пчел они увеличены и содержат в сотни раз больше нейронов.

Еще один эксперимент показал, что пчелы способны запоминать лица. Перед ними выкладывали фотографии людей, на одну из которых ставили плошку с сиропом. Пчелы запоминали, к какой фотографии надо лететь, чтобы найти сладкое.

«Человеческое лицо для них — просто цветовой паттерн, не более того», — объясняет Храмов.

В природе пчелы должны различать цветки разной формы и окраски, чтобы знать, где искать нектар. Отсюда их выдающиеся способности к обучению, запоминанию и анализу зрительной информации.

По словам Храмова, пчелы живут по демократическим принципам. Окружающая среда слишком сложна, чтобы решения, затрагивающие всю колонию, принимались единолично. Одна особь не в силах собрать и обработать всю необходимую информацию.