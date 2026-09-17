Биохимик Дивинская назвала пять полезных продуктов для осеннего рациона

Биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская рекомендовала включить в осенний рацион свеклу, гранат, грибы, тыкву и брюссельскую капусту, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, осенью сокращается световой день, растет нагрузка на иммунитет и усиливается тяга к тяжелой пище. Эти продукты помогут восполнить необходимые нутриенты.

Свекла содержит нитраты, которые улучшают кровоснабжение, и антиоксиданты беталаины. Полифенолы граната поддерживают сосуды во время перепадов давления. Грибы остаются одним из немногих растительных источников витамина D, особенно важного при недостатке солнца.

Тыква богата бета-каротином, из которого организм вырабатывает витамин А. Он необходим для здоровья глаз и слизистых оболочек. Брюссельская капуста содержит глюкозинолаты: в организме они превращаются в вещества, способствующие работе ферментов печени, отвечающих за детоксикацию, передает Ura.ru.