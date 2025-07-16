Бесплодная россиянка подтянула грудь и вскоре узнала о беременности

Жительница Сочи, лечившаяся в течение нескольких лет от бесплодия, решила сделать операцию по подтяжке груди и вскоре после нее узнала о своей беременности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, 25-летняя девушка несколько лет пыталась забеременеть.

«Врачи давали разные прогнозы: одни утверждали, что беременность невозможна, другие советовали ЭКО. За последние два года девушка сбросила 60 килограммов и решилась на подтяжку груди», — говорится в публикации.

После операции она заметила задержку менструального цикла. Врачи списали все на реакцию организма на хирургическое вмешательство.

Девушка сделала тест, который оказался положительным. Позже выяснилось, что на момент операции срок беременности составлял около пяти недель. Эмбрион перенес и наркоз, и операцию, и прием лекарств в восстановительном периоде.

Беременность у нее развивается благополучно, на скрининге отклонений не выявили. Сейчас россиянка ждет результатов генетического исследования. Все же врачи не исключили риск тератогенного воздействия на ребенка из-за операции и приема лекарств, в частности, антибиотиков.

Ранее профессор Сеченовского Университета Владимир Зуев рассказал, что женщины иногда не могут забеременеть из-за недостатка кислорода в матке.