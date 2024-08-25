«Белоснежный мишка». Знаменитый пес-толстяк из Нижнего Новгорода сбросил лишние килограммы

Страдающий ожирением бездомный пес Кругетс, которого волонтеры нашли в Нижнем Новгороде, сбросил с помощью правильного питания порядка 50 килограммов и достиг идеального веса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Питомец весил 100 килограммов и был такой толстый, что не мог ходить. Волонтеры поместили его в ветеринарный госпиталь, где кормили специальной едой и лечили деформировавшиеся лапы.

По информации канала, шестилетний пес пока не нашел хозяев и хромает из-за проблем с лапами. В приюте его называют «белоснежным мишкой» и отмечают, что питомец очень ласковый.

Сотрудники фонда «Сострадание НН» рассказали, что нашли Кругетса на улице и не знают, кто раскормил его до такого состояния. По словам одной из пользовательниц соцсети, питомец жил на рынке в мясном отделе.

Ранее бездомную собаку Балабаку с ожирением нашли в Нефтеюганске. Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, что большой вес питомец мог набрать из-за болезней или неразборчивости в пище. Она предположила, что Балабаку кормили жирными объедками.