Беглого кота-бизнесмена нашли в Перми

В Перми нашли пропавшего несколько дней назад девятилетнего кота Барсика. Об этом в Telegram-канале сообщили хозяева животного.

О пропаже Барсика стало известно 2 ноября. Хозяева объявляли о вознаграждении в 75 тысяч рублей за информацию о его местонахождении, но потом увеличили сумму до 170 тысяч.

«Дома! Ирина с сыном [нашедшие кота] поехали в больницу, как же вовремя! Надеюсь, 170 тысяч рублей помогут их семье! Спасибо, друзья! Спасибо вам всем!» — написали они.

Владельцы Барсика добавили, что его отправят в клинику для животных. Видимых травм у кота не нашли, но он исхудал и много пьет.

Telegram-канал Shot напомнил, что Барсик стал знаменитостью еще в 2016 году, когда одна из компаний взяла его на работу.