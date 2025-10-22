Банда украла из ресторанов в Испании более 1000 стульев

В Испании задержали банду из семи человек. Преступники украли из баров и ресторанов Мадрида и Талавера-де-ла-Рейна более 1000 стульев, сообщило агентство Euronews.

По данным издания, в составе группировки было шестеро мужчин и одна женщина. Кражи стульев, сложенных рядом с заведениями, происходили по ночам.

Всего от действий злоумышленников пострадали 18 ресторанов в двух испанских городах. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч евро. В полиции сообщили, что грабители продавали украденные стулья в Испании, Марокко и Румынии.

Правоохранители начали поиск преступников после жалоб от владельцев ресторанов. В Испании считается обычной практика оставлять на ночь металлическую и пластиковую мебель для террас на улице.

Ранее в США женщина похитила несколько посылок у дверей в чужие дома, чтобы сделать себе рождественские подарки.