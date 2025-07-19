Банан за 6 млн. Посетитель музея во Франции попробовал инсталляцию на вкус

Арт-объект представляет собой фрукт, приклеенный к стене куском изоленты. Мужчина открепил ее и принялся жевать прямо в зале.

Администрация центра подчеркнула что «плод является лишь сменяемым элементом». По их словам, зрители даже не заметили случившегося: инсталляцию восстановили за пару минут, а целостность композиции признали ненарушенной.

Каттелан отреагировал на произошедшее с иронией, сказав, что сожалеет, что посетитель «перепутал фрукт с самой работой». Вместо того чтобы съесть банан вместе с кожурой и скотчем, он покусился только на плод.

Арт-объект уже не раз становился предметом споров. Сейчас Comedian существует в трех экземплярах. Один из них продали китайскому коллекционеру, основателю платформы Tron Джастину Сану за более чем шесть миллионов долларов. Он съел фрукт перед журналистами, заявив, что тот «намного лучше других бананов».

Ранее вандалы облили краской новую работу художника Бэнкси в Лондоне. Настенное произведение просуществовало всего два дня из-за того, что власти не успели вовремя установить вокруг него ограждения.