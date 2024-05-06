Автор программы «Живая еда» Малоземов: людям с болезнями почек не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой | 360°

06 мая 2024, 13:24
Автор программы «Живая еда» Малоземов: людям с болезнями почек не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой
Автор и ведущий программ «Живая еда» и «Чудо техники» Сергей Малоземов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что людям, у которых диагностировали заболевание почек, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой.
Дело в том, что алюминий может вступать в реакцию с кислыми продуктами и попадать в пищу. Особенно это касается всевозможных соусов, варенья и кислых ягод.
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«При почечной недостаточности, особенно у детей, это может быть чем-то угрожающим. Поэтому с недавних пор алюминиевую посуду запрещено использовать в детском общепите», — сказал Малоземов.
Речь не идет о современной алюминиевой посуде, которую изготавливают с покрытием из анодированного алюминия, добавил эксперт.
Болезни
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