Автор кулинарных книг Шрайбер: хлеб с маслом и сахаром сохраняет свежесть дольше благодаря способности удерживать влагу

Автор кулинарных книг Джейсон Шрайбер дал несколько рекомендаций, как продлить срок хранения домашнего хлеба. Как пояснил эксперт, магазинный хлеб хранится дольше домашнего за счет добавления различных консервантов, написал сайт newia.ru .

Чтобы продлить срок хранения домашней выпечки, можно держать ее вместе с сахаром и маслом. У вот у хлеба на закваске получается сохранять свежесть за счет бактерий, сообщил bel.ru.

Шрайбер призвал не держать хлеб в холодильнике, так как холодная температура делает его твердым и черствым из-за изменения структуры крахмала. Домашний хлеб можно хранить в морозилке до трех месяцев.