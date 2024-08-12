Автор грибных прогнозов Федотов: с началом августа в российских лесах начали активно расти зонтики, грузди и ежовики

Автор уникальных грибных прогнозов Сергей Федотов рассказал, каких грибов ждать россиянам в ближайшее время. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Так, в лесах по-прежнему остается много лисичек, а вот белые грибы встречаются локально, в идеальных биотопах. С началом августа начали активно расти зонтики, дождевики, грузди, ежовики, гладыши и летние опята.

К середине месяца стоит ждать увеличения грибной биомассы на фоне прошедших дождей. По словам эксперта, температурно-влажностная провокация спровоцирует выход чернушек, рыжиков, колпаков, волнушек и моховиков. Также начнут расти польские белые и вешенки.

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