Авиаэксперт из Петербурга Марказен отметил, что в авиации ошибки наказываются мгновенно

Директор старейшего авиаклуба сверхлегкой авиации Санкт-Петербурга Владимир Марказен рассказал об истории клуба и своем отношении к полетам в беседе с «Петербургским дневником» .

Марказен начал с того, что клуб сверхлегкой авиации «Грач» был создан в 1978 году. Он отметил, что с тех пор прошло много времени, и сейчас авиаклуб переживает изменения.

По словам Марказена, авиаклуб занимается не только полетами, но и техническим творчеством и обучением. Он подчеркнул, что соревнования не всегда честны и могут быть подстроены.

Директор клуба также поделился своими мыслями о времени и впечатлениях. Он сказал, что время идет быстрее с возрастом, а впечатления замедляют его течение.

Марказен вспомнил свой первый полет на дельтаплане в возрасте 27 лет. Он подчеркнул, что небо стало частью его жизни и что он не может его разлюбить.

В конце беседы Марказен сказал, что в авиации ошибки наказываются мгновенно. Он также отметил, что важно иметь цели и добиваться их, а не мечтать о чем-то несбыточном.