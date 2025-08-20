Astronomy Magazine: астрономы исследуют состав планет с помощью спектроскопии

Астрономы определяют ключевые характеристики планет, такие как размер, масса и химический состав, основываясь на данных о спутниках и спектральных исследованиях. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на журнал Astronomy Magazine .

Определение массы планет основано на третьем законе Кеплера, применяемом к движениям спутников. Они позволяют рассчитать соответствующий показатель, исходя из продолжительности оборота и расстояний до них.

Химический состав планет определяется методом спектроскопии. Астрономы пропускают свет, идущий от планеты, через призму. Каждый химический элемент оставляет свой особый отпечаток в виде линий, что позволяет ученым судить о содержании веществ в атмосфере планет.