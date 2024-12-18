Астроном Рублева: москвичи смогут попытаться понаблюдать за звездопадом Урсиды вне города в ночь на 22 декабря

Жители столицы могут попытаться понаблюдать за звездопадом Урсиды вне города в ночь на 22 декабря, однако сделать это будет непросто. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Метеорный поток получил название по созвездию Малой Медведицы (на латинском — Ursa Minor). Оно интересно тем, что никогда не заходит за горизонт и находится практически в зените. В этом созвездии есть Полярная звезда, поэтому наблюдать метеорный поток можно практически из любой точки Северного полушария и почти всю ночь, отметила Рублева.
Родоначальницей Урсиды является комета 8P/Туттля. Осколки ее ядра при попадании в атмосферу Земли вызывают метеорный поток.
Условия для наблюдения не очень благоприятны: Луна будет вблизи последней четверти и засветит небо. Но все-таки можно попытаться посмотреть на звездопад за пределами Москвы при ясной погоде.
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