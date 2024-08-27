Астроном Рублева: ясная погода позволит москвичам увидеть парад планет 28 августа
Жители российской столицы смогут увидеть парад планет ранним утром 28 августа. Об этом рассказала директор городского планетария Фаина Рублева в беседе с «Москвой 24».
По словам астронома, прогнозируются благоприятные условия для наблюдения. Синоптики обещают ясную погоду.
Около четырех часов по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Почти все объекты будут видны невооруженным глазом, подчеркнула Рублева.