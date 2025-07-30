Астроном Кузнецов посоветовал уральцам любоваться парадом планет через бинокль

Астрономическое событие ожидается на Урале 10 августа 2025 года. В этот день несколько планет Солнечной системы выстроятся в ряд, создавая интересное зрелище на небе. Особенностью парада станет полнолуние, которое сделает событие еще более впечатляющим. Подробностями поделился астроном Сергей Кузнецов, сообщил сайт « Поясним за Тагил ».

По словам ученого, данное явление не представляет собой абсолютное выравнивание планет, однако оно действительно заслуживает внимания. Наблюдение будет возможно невооруженным глазом, но использование бинокля или телескопа позволит рассмотреть детали.

«Лучшее время — предрассветные часы, когда планеты поднимутся достаточно высоко над горизонтом», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что оптимальный период на Урале — с 03:00 до 05:30. Астроном посоветовал выбрать для наблюдений место за пределами населенных пунктов, где нет излишнего освещения.