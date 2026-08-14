Астроном Францев сообщил, что россияне увидят сближение Юпитера и Меркурия 15 августа

Жители всех регионов России смогут после захода солнца наблюдать соединение Юпитера и Меркурия в созвездии Рака, передает РИА «Новости» .

Лектор Пермского планетария Виталий Францев сообщил, что планеты будут видны низко над горизонтом. Время наблюдения в регионах будет различаться из-за часовых поясов: где-то явление придется на ночь, где-то — на раннее утро.

Для наблюдателя с Земли соединение Юпитера и Меркурия будет выглядеть как слияние двух звезд.

Францев рекомендовал использовать бинокль. С его помощью можно будет рассмотреть спутники Юпитера, пишет «Взгляд».