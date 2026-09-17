Астроном Бурмистров отметил, что с 18 по 25 сентября можно будет особенно хорошо увидеть Венеру

С 18 по 25 сентября можно будет особенно хорошо увидеть Венеру на небе. Об этом URA.RU рассказал астроном ПНИПУ Евгений Бурмистров. Он пояснил, что лучше всего наблюдать планету в первые полчаса после захода солнца.

В данный период блеск Венеры составит -4,8 звездной величины. Как отмечает специалист, это намного превосходит светимость Сириуса, который считается ярчайшим объектом ночного неба с показателем всего -1,4, пишет RT.

Столь интенсивное сияние объясняется высокой отражательной способностью облачного покрова планеты в сочетании с сокращением дистанции до Земли примерно до 61 миллиона километров.

Наблюдать небесное тело можно будет низко над западной стороной горизонта на фоне созвездия Девы. Благодаря аномальному блеску планета останется заметной даже в условиях мегаполиса с сильной засветкой от уличных фонарей.