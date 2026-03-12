Астроном Богачев напомнил, что 2 апреля можно будет увидеть «розовую» Луну
Заведующий Лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал RT о предстоящем небесном явлении — «розовой» Луне.
По информации ученого, «розовая» Луна будет видна 2 апреля. Это название носит полнолуние, которое случается в апреле раз в год.
«У каждого полнолуния есть какое-то жаргонное название. Соответственно, оно по плану раз в год», — объяснил специалист.
Богачев отметил, что на короткий период спутник Земли может приобрести розоватый оттенок. Также на выбор названия повлияло то, что на востоке Северной Америки в это время цветет розовый мох.