Астроном Богачев напомнил, что 2 апреля можно будет увидеть «розовую» Луну

По информации ученого, «розовая» Луна будет видна 2 апреля. Это название носит полнолуние, которое случается в апреле раз в год.

«У каждого полнолуния есть какое-то жаргонное название. Соответственно, оно по плану раз в год», — объяснил специалист.

Богачев отметил, что на короткий период спутник Земли может приобрести розоватый оттенок. Также на выбор названия повлияло то, что на востоке Северной Америки в это время цветет розовый мох.