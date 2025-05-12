Астрологи рассказали, чем лучше заняться в период ретроградного Меркурия

Человечество в 2025 году трижды столкнется с ретроградным Меркурием. Стоит ли опасаться этого явления, рассказали астрологи в беседе с РИА «Новости» .

Астролог Анна Ушакова рассказала, что планета Меркурий отвечает отвечает за получение информации, знания и в целом любое общение.

«Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — отметила она.

Верящие в астрологию люди часто винят планету во всех неудачах, но причиной серьезных проблем в жизни человека Меркурий не является, подчеркнула астролог.

В 2025 году люди трижды столкнутся с ретроградным Меркурием. В период с 15 марта по 7 апреля, затем с 18 июля по 11 августа, а также с 10 ноября по 29 ноября.

Ушакова отметила, что родившиеся в период ретроградного Меркурия в эти дни будут особенно удачливы. Большинство же его влияние просто не заметит.

Астролог Виктория Кременскова посоветовала в этот период пересмотреть хобби и увлечения, которые можно будет монетизировать, а также завершить накопившиеся дела, причем это получится сделать довольно легко.

Ранее эзотерик Сергей Шмелев рассказал, что в периоды ретроградного Меркурия или Марса люди хуже соображают, поэтому не стоит заключать сделки с недвижимостью.